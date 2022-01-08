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Агент Жемалетдинова: Рифат едет на сборы. Травма залечена, но все будет понятно после первых сборов

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Рифата Жемалетдинова, рассказал, что его клиент восстановился после повреждения.
Фото: РПЛ
"Рифат, конечно, едет на сборы. Это даже не обсуждается. Посмотрим, какие будут нагрузки. Пока никто не знает, какие методики выберет тренерский штаб. Состояние Жемалетдинова? Травма залечена, но все будет понятно после первых тренировок", - цитирует Шпинева "СЭ".

В нынешнем сезоне на счету Жемалетдинова 13 матчей в РПЛ, в которых он забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. В ноябре он получил травму голени, находясь в расположении сборной. С того момента он не выходил на поле.

"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 6-й строчке, в активе красно-зеленых 28 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 10 очков.


Теги: Жемалетдинов Локомотив Шпинев
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