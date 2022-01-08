"Пока переговоров нет, моя первостепенная задача – восстановиться от травмы. Намерен ли я вернуться в Россию? Это работа агента, но да, я сказал ему, что хочу вернуться в Россию, а там как получится. Карьера в Чехии пока не очень задалась", - цитирует Голенкова "Metaratings".
Сегодня появилась информация, что о переходе Голенкова договорился "Ростов". Форвард перебрался в "Сигму" летом прошлого года, но так и не сыграл ни одного матча из-за повреждения.
Ранее он выступал за "Крылья Советов", в составе которых провел 52 матча, забил 17 мячей и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего нападающего в 350 тысяч евро.
Голенков: сказал агенту, что хочу вернуться в Россию, но пока переговоров нет
Форвард "Сигмы" прокомментировал информацию о своем возможном переходе в "Ростов".
Фото: ФК "Крылья Советов"