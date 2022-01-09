Свищев заявил, что ему неизвестно о намерении болельщиков бойкотировать матч. По словам депутата, видимо, это недостоверная информация.
"Я нахожусь в постоянном контакте с Всероссийским объединением болельщиков. О такой информации мне неизвестно. Думаю, что это вброс, чтобы мы с вами на него отреагировали. Настоящие болельщики не могут игнорировать и не поддерживать свои любимые команды из-за формальных вещей, связанных с законом", - заявил Свищев.
Отметим, что матч "Спартак" - ЦСКА пройдет 26 февраля.
"Спартак", набрав 23 очка, располагается на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. ЦСКА имеет в активе 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: фанаты "Спартака" и ЦСКА намерены бойкотировать московское дерби из-за закона о Fan ID
В Госдуме отреагировали на информацию о намерении фанатов бойкотировать матч "Спартак" - ЦСКА
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что фанаты "Спартака" и ЦСКА могут бойкотировать встречу команд в 19-м туре РПЛ из-за принятия закона о Fan ID.
Фото: РИА Новости