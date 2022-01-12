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Панюков в ближайшее время может уйти из "Урала"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков может уйти из екатеринбургского клуба.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, решение о будущем Панюкова может быть принято в ближайшее время. Не исключено, что 27-летний футболист покинет "Урал".

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Панюков принял участие в шести матчах. На счету форварда один гол. Российский футболист выступает за "Урал" с 2018 года.

Напомним, что "Урал" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 11-м месте в турнирной таблице. В активе екатеринбургской команды 19 набранных очков.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Панюков Урал Российские трансферы
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