Как сообщает источник, решение о будущем Панюкова может быть принято в ближайшее время. Не исключено, что 27-летний футболист покинет "Урал".
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Панюков принял участие в шести матчах. На счету форварда один гол. Российский футболист выступает за "Урал" с 2018 года.
Напомним, что "Урал" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 11-м месте в турнирной таблице. В активе екатеринбургской команды 19 набранных очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Панюков в ближайшее время может уйти из "Урала"
Нападающий "Урала" Андрей Панюков может уйти из екатеринбургского клуба.
Фото: РПЛ