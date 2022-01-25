Д'Амико, представляющий интересы как Карреры, так и Ваноли, ответил на вопрос, могут ли эти специалисты составить тандем в тренерском штабе "Спартака".
"Пока Массимо Каррера останется в Италии. Так что нет ни единого шанса увидеть его работающим в России сейчас", - заявил агент.
Напомним, что Каррера становился чемпионом России в качестве главного тренера "Спартака" в 2017 году. Ваноли был назначен на пост наставника московской команды в прошлом месяце. Он сменил в должности главного тренера "красно-белых" португальца Руя Виторию.
Источник: РБ Спорт
Агент Карреры высказался о возможном вхождении Массимо в тренерский штаб "Спартака"
Андреа Д'Амико, агент бывшего наставника "Спартака" Массимо Карреры, высказался о возможном сотрудничестве своего клиента с нынешним главным тренером "красно-белых" Паоло Ваноли.
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