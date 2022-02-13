"Все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков и лучшего бомбардира России. Но он в "Зените". Желаю ему всего хорошего. Он много мне помогал", - цитирует Мусаева "РБ Спорт".
Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в "Рубине". Контракт форварда с "Зенитом" истекает в конце сезона. При этом в нем есть опция автоматического продления, если Дзюба сыграет определенное число матчей до конца сезона.
В текущем розыгрыше РПЛ Дзюба провел 17 игр, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.
Леон Мусаев - о возможном переходе Дзюбы в "Рубин": все хотели бы видеть в своей команде одного из лучших игроков
Полузащитник "Рубина" Леон Мусаев рассказал о своем отношении к возможному трансферу Артема Дзюбы из "Зенита" в казанский клуб.
Фото: ФК "Зенит"