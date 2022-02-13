Алберто отметил, что постарается забить в матчах за "Зенит" 10 голов до конца сезона.
"Малком перед началом сезона сказал, что намерен забить десять голов? Я прихожу в середине сезона, времени остается меньше. Я хотел бы забить те же десять голов. Буду помогать Малкому, чтобы он забил свои десять, а он будет помогать мне", - заявил Алберто.
Напомним, что в прошлом месяце Алберто перешел в "Зенит" из "Интернасьонала". Контракт бразильского форварда с петербургским клубом рассчитан на пять лет.
Источник: Спорт-Экспресс
Юри Алберто: я хотел бы забить 10 голов за "Зенит" до конца сезона
Нападающий "Зенита" Юри Алберто рассказал, какую индивидуальную цель поставил для себя на вторую часть нынешнего сезона.
Фото: "Зенит"