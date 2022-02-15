Как сообщает источник, "Зенит" продлит контракт с полузащитником Магомедом Оздоевым. Ожидается, что в ближайшее время петербургский клуб объявит о новом соглашении с футболистом.
Также отмечается, что, скорее всего, в следующем сезоне продолжат выступать за "Зенит" Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Артем Дзюба и Михаил Кержаков.
Кроме того, "Зенит" ведет переговоры по продлению соглашения с Ярославом Ракицким. Клуб уже предложил игроку новый контракт.
Источник: Bobsoccer
СМИ: Оздоев, Дзюба, Сутормин, Ерохин и Кержаков продолжат выступать за "Зенит"
"Зенит" решил продолжить сотрудничество с несколькими игроками, у которых истекает срок действия контрактов с клубом.
Фото: "Зенит"