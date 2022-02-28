"Я потенциально рассматриваю возможность возвращения в Россию, если появится возможность поработать тренером. Пока это просто мысль. Я всегда ищу способ стать лучше, повысить свой уровень. Плюс с Россией у моей семьи родственные связи. Так что да, я хочу вернуться в Россию, рассматриваю разные варианты", - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".
Напомним, Люк Уилкшир выступал за "Динамо" с 2008-го по 2014-й год. После этого недолго играл за голландский "Фейеноорд" и снова вернулся в РПЛ, где транзитом через "Ахмат" опять оказался в "Динамо". В 2017-м году он окончательно покинул Россию. Всего за эти годы он провел за бело-голубых 170 матчей, в которых забил два гола и отдал десять результативных передач.
Сейчас Уилкшир работает тренером в австралийском клубе "Вуллонгонг Вулвз".
Уилкшир: хочу вернуться в Россию, если появится возможность поработать тренером
Бывший игрок "Динамо" Люк Уилкшир выразил желание вернуться в РПЛ в качестве тренера.
Фото: ФК "Динамо"