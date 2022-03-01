"Я считаю, что "Зениту" летом надо обязательно приобретать вратаря. Теперь только из российского футбола, из-за границы вряд ли кто-то перейдет, трансфер не утвердят. И двух центральных защитников. Ловрен, думаю, сам сейчас уедет. И Ракицкий. Так что нужны другие защитники, молодые", - приводит слова Орлова РБ Спорт.
"Зенит" вчера, 28 февраля, на своем поле победил "Рубин" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:2. В составе петербургской команды дебютными голами отметились форварды Юри Алберто и Иван Сергеев, еще один мяч на счету Алексея Сутормина. За казанскую команду дублем отметился нападающий Виталий Лисакович.
Сине-бело-голубые благодаря этой победе вернулись на 1-е место в таблице Российской Премьер-лиги. В активе "Зенита" 41 очко. Следующий матч подопечные Семака проведут в четверг, 3 марта, против "КАМАЗа" в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:15 мск.
Орлов: летом "Зениту" надо обязательно покупать вратаря
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, какие трансферы необходимо "Зениту" совершить предстоящим летом.
Фото: ФК "Зенит"