Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо
3 - 0 3 0
Нижний НовгородЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бернли
0 - 2 0 2
Лестер СитиЗавершен

Кубок Англии

Новости
Питерборо
0 - 2 0 2
Манчестер СитиЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 1 2 1
Сток СитиЗавершен
Мидлсбро
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен

Кубок Италии

Новости
Милан
0 - 0 0 0
ИнтерЗавершен

Кубок Германии

Новости
Унион
2 - 1 2 1
Санкт-ПаулиЗавершен

Кубок Франции

Новости
Ницца
2 - 0 2 0
ВерсальЗавершен
Сделать ставку

Орлов: летом "Зениту" надо обязательно покупать вратаря

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, какие трансферы необходимо "Зениту" совершить предстоящим летом.
Фото: ФК "Зенит"
"Я считаю, что "Зениту" летом надо обязательно приобретать вратаря. Теперь только из российского футбола, из-за границы вряд ли кто-то перейдет, трансфер не утвердят. И двух центральных защитников. Ловрен, думаю, сам сейчас уедет. И Ракицкий. Так что нужны другие защитники, молодые", - приводит слова Орлова РБ Спорт.

"Зенит" вчера, 28 февраля, на своем поле победил "Рубин" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:2. В составе петербургской команды дебютными голами отметились форварды Юри Алберто и Иван Сергеев, еще один мяч на счету Алексея Сутормина. За казанскую команду дублем отметился нападающий Виталий Лисакович.

Сине-бело-голубые благодаря этой победе вернулись на 1-е место в таблице Российской Премьер-лиги. В активе "Зенита" 41 очко. Следующий матч подопечные Семака проведут в четверг, 3 марта, против "КАМАЗа" в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:15 мск.


Теги: Орлов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

"Ференцварош" Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии
Дзюба ответил на критику украинского защитника "Эвертона" Миколенко 1
Орлов: летом "Зениту" надо обязательно покупать вратаря 1
"Ростов" сделал бесплатным вход на матч против "Сочи"
Чемпионат Украины может быть доигран на территории Польши, Румынии и Венгрии
Шварц: Ордец является частью "Динамо", я его полностью понимаю и поддерживаю 3
СМИ: Абрамович получит предложения о продаже "Челси" на этой неделе
А. Кержаков: дело не в судействе. Просто "Динамо" оказалось сильнее "Нижнего Новгорода"
Гендиректор "Локомотива": решение Гисдоля об уходе показывает уровень его профессионализма 8
"Динамо" разгромило "Нижний Новгород" и вышло в 1/4 финала Кубка России 1
"Им важен профессионализм, а не гражданство". Агент - об отношении итальянцев к Миранчуку
Агент Буффона: Джанлуиджи может играть до 50 лет
Тренер "Монако": Головину не нравится ситуация на Украине, но ему это неподвластно 10
В CAS разъяснили процесс подачи апелляции на санкции к российскому футболу
Источник: "Чайка" вылетит на матч Кубка России с "Балтикой" из Москвы 1
Андронов: УЕФА может запретить трансляции Лиги чемпионов в России 15
Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной 3
"Вы должны остановиться, я не политик". Тухель ответил на вопрос о ситуации в мире 2
Булыкин — об уходе Гисдоля: это несерьезная потеря. Российский специалист будет перспективнее 3
Украинский защитник покинул "Торпедо"
Петржела: "Кубань" — не уровень "Спартака". Это будет легкая победа для москвичей 1
«Сочи» – ЦСКА, проверка «Спартака» Ваноли «Кубанью», «Локо» без Гисдоля. Анонс всех пар 1/8 финала Кубка России
Киевское "Динамо" планировало приобрести нападающего "Сочи" 1
Кокорин — в заявке "Фиорентины" на матч с "Ювентусом" в полуфинале Кубка Италии 3
Белоус — о Смолове: забил хороший гол, но в игру команды еще не вмонтирован, немножечко ее тормозил 1
Мамаев сможет сыграть против "Локомотива"
Газизов рассказал, что легионеры "Уфы" не хотят уходить из клуба
Источник: легионеры "Ростова" не собираются покидать клуб 1
Агент защитника Алонсо: на данный момент он игрок "Краснодара"
Агент Кофрие рассказал, может ли футболист покинуть "Спартак" 1
Все новости
-