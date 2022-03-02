— Что поделаешь — такой период. Его можно назвать проверкой на вшивость. Главное, что в "Краснодаре" появится российский тренер, — рассказа Билялетдинов в интервью РБ Спорту.
Даниэль Фарке стал главным тренером "Краснодара" в январе 2022 года, сменив на этой должности Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку. Немецкий футболист так и не провёл в российской команде ни одного официального матча.
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Р. Билялетдинов — об уходе Фарке: такой период. Его можно назвать проверкой на вшивость
Российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал уход Даниэля Фарке с поста главного тренера "Краснодара".
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