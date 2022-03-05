"Спартак" наигрывал несколько схем, чтобы их варьировать. Какая будет завтра, никто не знает. Будет игра с командой, которая претендует на чемпионство. Не думаю, что "Динамо" можно назвать фаворитом этой в этой встрече. Отдал бы небольшое преимущество "Динамо" — 60 на 40. "Спартаку" некуда отступать. Они уже одно дерби проиграли", - приводит слова Широкова "СЭ".
Напомним, встреча "Динамо" - "Спартак" состоится завтра, 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве на "ВТБ Арене". В преддверии встречи "Динамо" занимает второе место в РПЛ, набрав 39 очков в 19 турах. Бело-голубые на два очка отстают от лидирующего "Зенита".
"Спартак" сейчас идет на девятой строчке с 23-мя очками. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые уступили в московском дерби ЦСКА (0:2).
В первом круге встреча между командами завершилась вничью - 2:2. На голы Ордеца и Тюкавина "Спартак" ответил мячами Джикии и Жиго в концовке встречи.
Широков: "Спартаку" некуда отступать, одно дерби уже проиграли. Не думаю, что "Динамо" можно назвать фаворитом
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча "Динамо" - "Спартак" в 20-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"