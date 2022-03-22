"Пауза на матчи сборных пойдет "Спартаку" на пользу. Тренеры всегда рассматривают это время как возможность улучшить взаимодействие игроков", - цитирует Карреру Sport24.
Напомним, в последнем туре "Спартак" в гостях сыграл с "Нижним Новгородом" (1:1). Всего после возобновления РПЛ красно-белые провели четыре матча, в которых одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды уступили. После 22 туров подопечные Паоло Ваноли занимают девятое место в турнирной таблице.
В следующем матче "Спартак" сыграет в гостях с "Локомотивом". Встреча состоится 2 апреля.
Каррера: "Спартаку" пойдет на пользу пауза на матчи сборных
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о том, как на его бывшем клубе может сказаться пауза на матчи сборных.
Фото: ФК "Спартак"