"Дуглас счастлив в "Зените" и не собирается покидать Россию. Что касается интереса "Барселоны" к Сантосу, о котором пишут испанские СМИ, то мы впервые об этом слышим и с нами никто из каталонского клуба не связывался", - цитирует представителя агентства "Metaratings".
Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года, когда перебрался из немецкого "Гамбурга". В текущем сезоне он провел за сине-бело-голубых 29 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
После 22 туров "Зенит" является лидером РПЛ. В активе команды Сергея Семака 48 набранных очков. Питерцы на пять очков опережают московское "Динамо", идущее на втором месте в турнирной таблице.
Агентство Дугласа Сантоса: он счастлив в "Зените" и не собирается покидать Россию
В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, рассказали, что футболист не собирается покидать клуб.
Фото: ФК "Зенит"