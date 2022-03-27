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Канчельскис - о новом лимите: в РФС работают дилетанты и проходимцы. Как можно принимать такие глупые решения?

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал новый лимит в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Новый лимит? Надо отменить все, пусть играют вообще все. В РФС дилетанты и жулики работают, как можно не понимать очевидных вещей? Они вообще в футбол не играли, как можно принимать такие глупые решения в такой сложной ситуации? Как им не стыдно? С этими жуликами и врагами не дружу. Одни проходимцы там работают. Десять лет говорю одно и то же, а понять очевидное они не могут", - цитирует Канчельскиса Sport24.

Напомним, ранее РФС объявил, что с сезона 2022/23 клубы смогут регистрировать на сезон до 13 легионеров. При этом количество иностранцев на поле будет ограничено восемью. Сейчас восемь легионеров - потолок, который команды могут заявлять на сезон.

Кроме того, недавно ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, временно приостановить контракты со своими клубами и найти себе новые клубы до конца июня. В связи с этим чемпионат России уже покинуло большое число иностранцев.


Теги: Канчельскис РПЛ РФС
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