"Новый лимит? Надо отменить все, пусть играют вообще все. В РФС дилетанты и жулики работают, как можно не понимать очевидных вещей? Они вообще в футбол не играли, как можно принимать такие глупые решения в такой сложной ситуации? Как им не стыдно? С этими жуликами и врагами не дружу. Одни проходимцы там работают. Десять лет говорю одно и то же, а понять очевидное они не могут", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Напомним, ранее РФС объявил, что с сезона 2022/23 клубы смогут регистрировать на сезон до 13 легионеров. При этом количество иностранцев на поле будет ограничено восемью. Сейчас восемь легионеров - потолок, который команды могут заявлять на сезон.
Кроме того, недавно ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, временно приостановить контракты со своими клубами и найти себе новые клубы до конца июня. В связи с этим чемпионат России уже покинуло большое число иностранцев.
Канчельскис - о новом лимите: в РФС работают дилетанты и проходимцы. Как можно принимать такие глупые решения?
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал новый лимит в РПЛ.
Фото: РИА Новости