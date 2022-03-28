"Испытывал ли угрызения совести из-за перехода в "Спартак"? Прямо угрызений нет. Осадок в душе – да. Понятно, что есть голос фанатов, его надо потерпеть, послушать про себя. Я сам с трепетом вспоминаю прошлое, дорожу им, отношусь с уважением. Но футбольная карьера подразумевает новые вызовы, и мне надо было двигаться дальше, не стоять на месте", - цитирует Чернова Sport24.
Защитник Никита Чернов - воспитанник ЦСКА. В составе армейского клуба в общей сложности 26-летний футболист провел 20 матчей, результативными действиями не отметился. ЦСКА Чернов покинул в 2019 году - футболист перешел в самарские "Крылья Советов".
Зимой 2022 года Чернов стал игроком "Спартака", подписав с красно-белыми контракт до конца 2026 года. За столичный клуб Никита провел 1 матч - он сыграл 12 минут в игре против "Кубани" (6:1) в 1/8 финала Кубка России. За "Крылья" в текущем сезоне Чернов провел 14 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол.
Воспитанник ЦСКА рассказал, почему согласился на переход в "Спартак"
Воспитанник ЦСКА Чернов: угрызений совести из-за перехода в "Спартак" нет. Осадок в душе – да
Новичок "Спартака" Никита Чернов рассказал о своих эмоциях, когда согласился перейти из "Крыльев Советов" в московский клуб.
Фото: ФК "Крылья Советов"