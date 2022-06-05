Ранее появилась информация, что в Государственную Думу Российской Федерации может быть внесен на рассмотрение законопроект об отмене "паспорта болельщика", более известный как Fan ID. По информации СМИ, с такой инициативой в ближайшее время планируют выступить депутаты фракции КПРФ.
"Намерение КПРФ - популизм чистой воды.Паспорт болельщика был принят совершенно для других целей, чтобы правительство имело возможность в любой момент его ввести. А так сейчас самого Fan ID в России по сути нет.
"Если болельщики не хотят вводить паспорт, они могут работать с РФС, правительством", - цитирует Журову Чемпионат.
С 1 июня вступили в действие поправки в федеральный закон, устанавливающие необходимость персонифицированного учета болельщиков для посещения спортивных соревнований.
При этом до сих пор нет точного перечня соревнований и даже видов спорта, при посещении которых болельщик обязан иметь специальную карту персонифицированного учета. Этот список должен быть определен правительством РФ.
Колосков: не вижу смысла отменять Fan ID. Решение было принято, прошло множество инстанций
Журова: намерение КПРФ - популизм чистой воды. Если фанаты не хотят Fan ID, могут работать с РФС над ним
Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала намерение КПРФ отменить закон о внедрении "паспорта болельщика" (Fan ID).
Фото: ТАСС