"Закон в первую очередь о безопасности. Если у депутатов КПРФ есть вопросы к безопасности на стадионах, и они против этого закона, который обеспечивает безопасность зрителя, то, наверное, они хотят это чем-то мотивировать. Либо это шаг к популизму Закон пять дней как заработал… Думаю, что их инициатива не найдёт поддержки среди депутатского корпуса", — заявил функционер "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация о намерении депутатов от КПРФ внести в Госдуму законопроект об отмене системы персонифицированного учета болельщиков. Закон об организации работы Fan ID вступил в силу с наступлением лета 2022 года. В качестве акции протеста против введения паспорта болельщика активная часть фанатов "Спартака" отказалась посещать матчи красно-белых, в частности – финал Кубка России.
Терюшков – об идее отмены Fan ID: это шаг к популизму – закон пять дней как заработал
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков раскритиковал инициативу депутатов КПРФ об отмене внедрения Fan ID.
Фото: ТАСС