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"Приезжайте в Питер и обыграйте "Зенит" в Суперкубке! Другого пути нет". Ловчев обратился к "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с проведением матча за Суперкубок России-2022.
Фото: Getty Images
Напомним, в этом игре встретятся петербургский "Зенит" (чемпион России сезона-2021/22) и московский "Спартак" (обладатель Кубка России-2021/22).

Ранее сегодня СМИ сообщили, что игра с высокой долей вероятности пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". После этого появилась информация, что "Спартак" может проигнорировать эту игру.

"Бойкот Суперкубка? Я могу что угодно допустить при правлении сегодняшнего руководства "Спартака". Но это же глупость!

Да, наверное для "Спартака" не очень хорошо, если игра пройдет в Питере. Значит, приезжайте в Питер и обыграйте "Зенит" в Суперкубке! Вот и все. Другого пути нет", - приводит слова Ловчева Чемпионат.

Игра должна пройти 9 июля. В этот день на "Газпром Арене" должен состоятся концерт группы "Руки вверх".

"Спартак" не будет наказан в случае игнорирования матча за Суперкубок


Ловчев Зенит Спартак Суперкубок России
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