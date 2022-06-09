- Я сейчас в отпуске, ничего не хочу говорить. Я рассматриваю для себя разные варианты, в том числе и Европу. Пока не готов ничего говорить. Скоро определюсь со своим новым клубом, - передает слова Рыбуса "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что экс-левый защитник московского "Локомотива" может подписать контракт с московским "Спартаком", в котором в пятницу 10 июня пройдет медосмотр. Пресс-служба красно-белых не опровергла эту информацию, подтвердив, что Рыбус входит в сферу интересов красно-белых наряду с другими вариантами.
Польские СМИ: Рыбус перейдет в московский "Спартак", известна дата медосмотра
В "Спартаке" прокомментировали информацию о переходе Рыбуса
Смородская: не знаю, почему вдруг Рыбус стал не нужен "Локомотиву". "Спартаку" он поможет и пригодится
Рыбус - о возможном переходе в "Спартак": ничего не хочу говорить. Рассматриваю разные варианты, в том числе и Европу
Экс-защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал информацию о своем возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"