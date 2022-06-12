- Решение провести Суперкубок в Санкт-Петербурге - неизбежное зло, которое уже принято. Учитывая отношения "Спартака" и "Зенита", матч надо было назначить на нейтральном поле. Но коли и так, то что? Раньше никто не говорил: "А почему все кубки и финалы играют в Москве?" И играли не всегда только московские команды, - передает слова Ловчева Sport24.
Ранее официальный телеграм-канал Российского футбольного союза объявил о решении бюро исполкома организации провести матч за Суперкубок России-2022 в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". В борьбе за трофей должны встретиться чемпион страны петербургский "Зенит", для которого этот стадион является домашним, и обладатель Кубка московский "Спартак". Ранее появлялась информация о возможном бойкоте красно-белыми Суперкубка в случае проведения матча на поле сине-бело-голубых.
Ловчев: Суперкубок в Петербурге - неизбежное зло. Раньше никто не спрашивал, почему все финалы играют в Москве
Экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию с выбором места проведения матча за Суперкубок России между красно-белыми и "Зенитом".
Фото: "КП"