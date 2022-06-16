- Скорее всего, в "Ростове" Саплинов не останется. Карпин не видит его в составе? Клуб не видит его на сегодняшний день. Сейчас он на сборах с "Торпедо", хотелось бы, наверное, чтобы он там продолжил. Готово ли "Торпедо" взять его в полноценную аренду? Пока идет знакомство. Не просмотр, а именно знакомство. Наверное, он проведет там весь первый сбор, - передает слова Талаева "РБ Спорт".
24-летний полузащитник "Ростова" Александр Саплинов прошедший сезон провел в аренде в "Уфе", принял участие в 20 матчах во всех турнирах за первую команду и в 1 матче за молодежный состав, ни в одном из них не отметившись результативными действиями. Футболист перешел в "Ростов" из калининградской "Балтики" в июле 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 85 тысяч евро. Всего за желто-синих Саплинов сыграл 26 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Агент Саплинова рассказал, с каким клубом РПЛ игрок проходит предсезонную подготовку
Агент полузащитника "Ростова" Александра Саплинова Андрей Талаев рассказал о вариантах продолжения карьеры своего подопечного.
Фото: ФК "Ростов"