По данным источника, стороны уже договорились о начале сотрудничества. Сербский специалист подписал с бело-голубыми на два года. Официальное объявление ожидается уже сегодня.
Последним клубом Йокановича был английский "Шеффилд Юнайтед", который он покинул в ноябре прошлого года. Также серб по ходу карьеры возглавлял "Фулхэм", "Уотфорд", "Аль-Гарафу", "Маккаби" из Тель-Авива и "Партизан".
Напомним, ранее Сандро Шварц покинул "Динамо" после завершения сезона. Под руководством Шварца команда финишировала на третьем месте в чемпионате России. Кроме того, бело-голубые вышли в финал Кубка России, где уступили "Спартаку".
Источник: РБ Спорт
Источник: "Динамо" договорилось с Йокановичем. Сегодня клуб объявит о его назначении на пост главного тренера
"Динамо" договорилось о назначении Славиши Йокановича на пост главного тренера клуба.
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