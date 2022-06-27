- "Спартак" вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И всё у него будет хорошо. Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением - это интересная история, - цитирует Мелкадзе "РБ Спорт".
29 мая 2022 года после завершения финального матча Кубка России "Спартак" - "Динамо" (2:1) стало известно, что 25-летний атакующий полузащитник и воспитанник красно-белых Зелимхан Бакаев покидает московский клуб. В июне 2022 года о подписании контракта с Бакаевым на правах свободного агента по схеме "3+1" объявил петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне сине-бело-голубые в четвертый раз подряд стали чемпионами страны, "Спартак" в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги оказался на десятом месте.
Мелкадзе - об уходе Бакаева из "Спартака" в "Зенит": надо зарабатывать на жизнь, играть в футбол в лучших командах
Нападающий "Сочи" Георгий Мелкадзе прокомментировал трансфер атакующего хавбека Зелимхана Бакаева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: РПЛ