"Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете", — заявил Осипенко "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА рассматривает вариант с приобретением Осипенко у "Ростова". Сообщалось, что ростовчане намерены выручить от потенциальной сделки не менее 10 млн евро.
Осипенко пополнил состав "Ростова" в январе 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний защитник сыграл в 29-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил 2 гола.
Осипенко ответил на вопрос об интересе к нему от ЦСКА
Защитник "Ростова" Максим Осипенко высказался о возможном интересе к нему со стороны ЦСКА.
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