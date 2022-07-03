"За победу над "Рубином" дали по 200 тысяч, а обещали миллион". Кабутов - о премии в "Уфе"

Бывший полузащитник "Уфы" Дмитрий Кабутов рассказал о том, какие премиальные были обещаны клубом за победу над "Рубином" (2:1) в последнем туре РПЛ минувшего сезона.

Фото: РПЛ





"Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над "Рубином"? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены - каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 тысяч - и все. А обещали миллион", - цитирует Кабутова



После окончания сезона Кабутов подписал трехлетний контракт с "Рубином".



Дмитрий Кабутов выступал за "Уфу" с февраля 2022 года. В составе башкирской команды 30-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 1 гол. Также россиянин защищал цвета "Крыльев Советов", астраханского "Волгаря", "СКА-Хабаровска", "Оренбурга", "Ротора", белгородского "Салюта" и владивостокского "Луча".



"Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу". Кабутов рассказал об эмоциях "Уфы" после незабитого "Рубином" пенальти Напомним, благодаря этой победе " Уфа " избежала прямого вылета в ФНЛ, но все равно покинула высший дивизион по итогам стыковых матчей с "Оренбургом"."Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов позвонил ему после победы над "Рубином"? Просто поздравил с победой, все были рады. Сказал, что премиальные обеспечены - каждому по миллиону рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 тысяч - и все. А обещали миллион", - цитирует Кабутова "Бизнес Online" После окончания сезона Кабутов подписал трехлетний контракт с "Рубином".Дмитрий Кабутов выступал за "Уфу" с февраля 2022 года. В составе башкирской команды 30-летний футболист провел 13 матчей, в которых забил 1 гол. Также россиянин защищал цвета "Крыльев Советов", астраханского "Волгаря", "СКА-Хабаровска", "Оренбурга", "Ротора", белгородского "Салюта" и владивостокского "Луча".