"Никто и никогда не может нам сказать, что мы стараемся сделать плохо. Мы стараемся сделать хорошо. Получится или нет — это вопрос дискуссионный. "Спартак" может нам оказать доверие, потому что мы стараемся. На мой взгляд, никаких претензий в нелюбви к ним быть просто не может. Думаю, что арбитры отработают хорошо, как это уже было", - приводит слова Каманцева "СЭ".
Напомним, "Спартак" финишировал на десятом месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. По ходу сезона у руководства красно-белых несколько раз были претензии к уровню судейства матчей с их участием, а РФС однажды на протяжении нескольких туров подряд признавал результативные ошибки в пользу соперников москвичей.
Кроме того, "Спартак" стал победителями Кубка России обыграв в финале московское "Динамо" (2:1). В связи с этим в субботу, 9 июля команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках Суперкубка России. Встреча состоится на "Газпром Арене в Санкт-Петербурге".
Глава судейского комитета РФС: никаких претензий в нелюбви к "Спартаку" быть не может
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что не видит повода для разговоров о том, что орган негативно относится к "Спартаку".
Фото: РФС