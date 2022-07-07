"Если красно-белые возьмут защитный вариант, то их сомнут сразу же. Предполагаю, что 45 минут игра будет интересной, с обоюдными атаками. Но во втором тайме "Спартак" не потянет, потому что у "Зенита" может появиться два почти равномерных состава… Думаю, "Зенит" забьет в два раза больше, чем "Спартак", — заявил Кавазашвили "СЭ".
"Спартак" поборется за Суперкубок России на правах действующего победителя Кубка страны, конкуренцию ему составит "Зенит" - действующий чемпион национального первенства. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
15 июля сине-бело-голубые в рамках стартового тура нового сезона Российской Премьер-лиги сыграют с "Химками", "Спартак" днем позже сойдется с "Ахматом".
Кавазашвили – о Суперкубке: "Зенит" забьет в два раза больше, чем "Спартак" - у них два почти равномерных состава
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча Суперкубка России, в котором красно-белые сыграют с "Зенитом".
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