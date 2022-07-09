По данным источника, телеканал направил руководству Российской Премьер-лиги несколько предложений – в последний раз это произошло 21 июня, оно действовало в течение трех последующих дней. Отмечается, что компания предложила улучшенные условия – 2,5 млрд рублей в год, также вещатель был готов отдавать победителю 100 млн рублей. Согласно документу, все доходы свыше 200 млн рублей "Телеспорт" согласен делить с РПЛ 50 на 50.
5 июля телеканал направил руководству организации еще одно письмо, в котором отметил, что сотрудничество до сих пор возможно – сообщалось, что вещатель организовал ряд встреч с представителями рабочей группы лиги и сделал РПЛ "рыночное обоснованное" предложение.
Ранее и.о. президента Премьер-лиги Александр Алаев, говоря о поиске вещателя для нового турнира, заявил, что лига не получала официальных предложений.
Источник: "РБ Спорт"
Источник рассказал о подробностях переговоров "Телеспорта" с РПЛ по правам на показ Кубка лиги
"Телеспорт" нацелен на приобретение прав на показ нового турнира – Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ