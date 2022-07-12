По данным источника, руководство столичного коллектива уже контактировало с наставником и сообщило специалисту, что полностью ему доверяет – Абаскаль продолжит работать в "Спартаке" после ухода Каттани.
Функционер покинул должность спортивного директора "Спартака" сегодня – он занимал этот пост с 21 декабря 2021 года. Этим летом красно-белых возглавил Гильермо Абаскаль – до него главным тренером команды работал Паоло Ваноли.
Источник: Metaratings
Источник рассказал, покинет ли Абаскаль "Спартак" после ухода Каттани
Уход спортивного директора "Спартака" Луки Каттани из клуба не повлияет на работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images