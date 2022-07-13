По данным источника, клубы проголосуют за создание гибрида Кубка страны и Кубка РПЛ – такое решение связано с тем, что против нового турнира выступает Российский футбольный союз. РПЛ получила негативные письма от основного вещателя и букмекерского партнера Премьер-лиги, также был проведен обзвон губернаторов с требованием голосовать против Кубка РПЛ.
Сообщается, что рабочая группа нового турнира достигла договоренности с партнерами – BetBoom и компанией "Яндекс" в роли вещателя. В результате спонсорский пул мог составить порядка трех млрд рублей. В таком случае Кубок России, который проводится федерацией, стал бы соревнованием с наименьшим призовым фондом среди трех турниров.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: на собрании РПЛ клубы откажутся от Кубка лиги – Кубок России будет реформирован
На общем собрании РПЛ, которое пройдет сегодня, участники откажутся от организации Кубка российской лиги.
Фото: РПЛ