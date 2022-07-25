"Если бы меня кто-то спросил, я бы никогда не исключил российские клубы из еврокубков. Спорт и политика не могут быть вместе. Нам ничего не остается делать, приходиться воспринимать это как факт, мы ничего изменить не сможем. Нужно концентрироваться на РПЛ и Кубке России", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее УЕФА продлила отстранение российских клубных и национальных команд от соревнований под эгидой международной организации до окончания сезона 2022/2023. Команды, занявшие места с первого по четвертое в таблице минувшего сезона РПЛ, не смогут принять участие в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Едвай пополнил состав "Локомотива" в 2021 году – он перешел из немецкого "Байера".
Едвай: никогда бы не исключил клубы РПЛ из еврокубков – спорт и политика не могут быть вместе
Защитник "Локомотива" Тин Едвай высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.
Фото: РПЛ