"Смотрели матч "Урал" — "Краснодар"? Так судить — это позор… Они вообще издеваются над российским футболом! Вся страна видит, что мяч попадает в руку [игроку "Краснодара" Бородину], а они — нет… Где берут этих негодяев? Просто бездарности!
А в моменте с пенальти в ворота "Урала", где якобы было нарушение на Ионове… Позвали судью смотреть ВАР — там же видно, что Помазун руки убирал, а Ионов сам падал… Их нужно дисквалифицировать лет на пять", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
29 июля в Екатеринбурге состоялся матч третьего тура Российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Краснодаром". На 3-й минуте главный арбитр встречи Владимир Москалев решил не назначать пенальти в ворота южан за эпизод в их штрафной с попаданием мяча в руку защитника "быков" Сергея Бородина. При этом в ворота уральцев было назначено два 11-метровых удара, оба реализовал Эдуард Сперцян. Один из эпизодов в "Урале" назвали абсолютно спорным. Встреча завершилась победой "Краснодара" - 3:1.
Канчельскис – о матче "Урал" - "Краснодар": судей надо отстранить лет на 5, они издеваются над российским футболом
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о качестве судейства в матче третьего тура РПЛ между "Уралом" и "Краснодаром" (1:3).
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