- Я устал от профессионального футбола. Всё, хватит. Сейчас я буду только тут, в медийном футболе, - передает слова Логашова Sport24.
30-летний защитник Арсений Логашов в ходе своей профессиональной карьеры выступал за "Спортакадемклуб", "Химки", "Анжи", московский "Локомотив", воронежский "Факел", "Ростов", "Тосно", "Балтику" и "Кубань". После расторжения контракта с краснодарской "Кубанью" в январе 2022 года футболист находился без клуба. В медиафутболе Логашов будет выступать за команду "Броук Бойз".
30-летний защитник Логашов сообщил о завершении профессиональной карьеры и уходе в медиафутбол
Экс-защитник "Анжи", "Локомотива" и "Ростова" Арсений Логашов объявил о своем уходе из профессионального футбола в медийный.
Фото: ФК "Ростов"