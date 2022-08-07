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Фукс рассказал, когда вернется в общую группу ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс заявил, что чувствует себя замечательно.
Фото: ПФК ЦСКА
"Смогу ли я сыграть с "Зенитом"? Чувствую себя замечательно. На следующей неделе, начиная с понедельника, приступаю к тренировкам в общей группе. Думаю, все будет отлично", - цитирует Фукса ТАСС.

Напомним, в конце июня "армейцы" объявили, что Бруно Фукс не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за воспаления сухожилия, поэтому защитник восстанавливался в Бразилии. Сообщалось, что он сможет вернуться в команду спустя 3-4 недели.

Накануне армейцы разгромили дома "Факел" (4:1). Набрав 10 очков подопечные Владимира Федотова делят 1-е место с московским "Спартаком". На 2 очка от команд отстает действующий чемпион России - "Зенит" (8 очков).

С петербуржцами ЦСКА сыграет в гостях 13 августа.


Фукс ЦСКА
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