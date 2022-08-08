"Садыгов? Ходят много слухов, в прошлом сезоне тоже такое говорили. И в этом случае конфликта не было. Все выходили по готовности, по спортивному принципу… Надеемся, что новый тренерский штаб будет продолжать линию, которую заложил Сергей Николаевич", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее Терюшков подтвердил слухи об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера "Химок". В СМИ появилась информация, что причиной ухода стал конфликт с владельцем команды Туфаном Садыговым. Сообщалось, что Садыгов остался недоволен отсутствием своего сына Ильи в заявке на матч 3 тура РПЛ против "Ростова".
Терюшков рассказал, действительно ли Юран покинул "Химки" из-за конфликта с владельцем клуба
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи о конфликте Сергея Юрана с владельцем клуба, который мог повлиять на уход тренера из команды.
Фото: ФК "Химки"