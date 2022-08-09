"Конечно, я планирую заговорить на русском, но не давите на меня… Обойдусь без конкретных сроков, но русский язык обязательно нужен — это уважение к болельщикам "Динамо", к журналистам. Уверен, динамовские болельщики лучше выберут победу в матче, нежели меня, разговаривающего на блестящем русском. Подводя итог: выучить язык — моя обязанность", - цитирует тренера "Матч ТВ".
Йоканович стал главным тренером "Динамо" этим летом. До этого бело-голубых возглавлял немец Сандро Шварц – под его руководством столичный коллектив стал бронзовым призером Российской Премьер-лиги в минувшем сезоне, а также дошел до финала Кубка России, где уступил "Спартаку".
Под руководством сербского специалиста "Динамо" набрало 8 очков в первых 4 турах РПЛ – сыграло вничью с "Факелом" и "Ростовом", а также обыграло "Крылья Советов" и "Торпедо".
"Болельщики выберут победу в матче". Йоканович рассказал, собирается ли учить русский язык
Главный тренер "Динамо" Славиша Йоканович поделился мыслями о необходимости выучить русский язык.
Фото: ФК "Динамо"