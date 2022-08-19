"5-й матч подряд без побед? Кризиса нет. У нас есть игра, мы от неё не отказываемся. Во всех матчах были моменты, игра с "Факелом" – не исключение. Пока это вопрос больше психологии: ведём и сразу пропускаем, опять со стандарта… Сколько у нас было подходов, быстрых переходов, владения мячом. Во втором тайме "Факел" отбивался", - цитирует Горшкова Metaratings.
"Крылья Советов" не смогли удержать преимущество в счете в матче шестого тура Российской Премьер-лиги против "Факела" (1:1). В прошлые выходные подопечные Игоря Осинькина тоже не смогли довести поединок с "Локомотивом" до победы – вели 1:0, но в добавленное ко второму тайму время пропустили с пенальти.
Самарский коллектив поднялся на 10-е место в таблице чемпионата страны, но остальные команды еще не сыграли свои матчи 6-го тура.
Горшков: 5 матчей "Крыльев" без побед? Игрового кризиса нет, "Факел" отбивался во втором тайме
Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков высказался о ничьей в матче шестого тура РПЛ против "Факела".
Фото: РПЛ