- Не кажется ли мне, что люди устали от чемпионств "Зенита"? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион. Это нереально в нынешних условиях? Будем стараться (улыбается), - приводит слова Алаева "Чемпионат".
"Зенит" из Санкт-Петербурга является неизменным чемпионом России в течение последних четырех лет - сине-бело-голубые выиграли все чемпионаты страны, начиная с сезона-2018/2019. В текущей турнирной таблице петербуржцы также лидируют с 14 очками в 6 матчах, однако их отрыв от преследователей на данный момент составляет всего 1 очко.
Алаев - о гегемонии "Зенита" в РПЛ: сильных всегда не любят. Будем стараться, чтобы каждый сезон был новый чемпион
Президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему постоянных побед петербургского "Зенита" в чемпионатах России.
Фото: ФК "Зенит"