По данным источника, руководство "автозаводцев" заинтересовано в подписании хорвата Марио Чурича, который на данный момент является игроком "Шибеника", и французского футболиста Дамьена Ле Таллека, ранее выступавшего в составе "Мордовии".
Отмечается, что клуб, вероятно, будет выбирать одного из двух кандидатов.
"Торпедо" после шести туров Российской Премьер-лиги замыкает турнирную таблицу. Столичный коллектив набрал лишь одно очко, сыграв вничью с "Крыльями Советов".
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Торпедо" ведет переговоры с двумя полузащитниками
"Торпедо" ведет переговоры с двумя игроками на позицию полузащитника.
Фото: ФК "Мордовия"