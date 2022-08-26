"Конечно, я знаю Бальде, в том числе и по выступлению в Серии А. Является ли этот трансфер положительным для клуба, учитывая, что Кейта подписали свободным агентом? Это большой вопрос. Значит ли это, что клуб покинет Шамар Николсон? Учитывая его результативность, это не кажется большой потерей", - приводит слова Камоцци "СЭ".
Напомним, "Спартак" сегодня объявил о подписании контракта с форвардом сборной Сенегала Кейта Бальде. Он заключил с красно-белыми трехлетнее соглашение. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из "Кальяри" летом. Итальянский клуб по итогам предыдущего сезона вылетел из Серии А в Серию Б.
До "Кальяри" Бальде играл за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 млн евро.
Камоцци: большой вопрос, является ли трансфер Бальде в "Спартак" положительным
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал подписание Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"