"Мы ничего не слышали об интересе ЦСКА к Монтеро. Московский клуб с нами не связывался", - приводит слова Казанчи "Чемпионат".
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что ЦСКА выбрал своей новой трансферной целью Франциско Монтеро из "Бешикташа" в связи с тем, что переговоры по приобретению Виллиана Роши из "Портимоненсе" сорвались.
Франциско Монтеро является воспитанником испанского "Атлетико". Летом прошлого года он стал игроком "Бешикташа". С того момента испанец провел за турецкую команду 43 матча, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Монтеро с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,7 млн евро. В этом году Монтеро исполнилось 23 года.
В "Бешикташе" отреагировали на слухи об интересе ЦСКА к Монтеро
Генеральный директор "Бешикташа" Сейчун Казанчи прокомментировал информацию о том, что ЦСКА нацелился на защитника турецкого клуба Франциско Монтеро.
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