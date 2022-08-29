"Против "Крыльев Советов" в Кубке России Бальде точно не сыграет. К матчу с "Зенитом" игрок должен уже быть в обойме главного тренера Абаскаля", - цитирует Пасторелло "СЭ".
Напомним, "Спартак" 26 августа объявил о подписании контракта с форвардом сборной Сенегала Кейта Бальде. Он заключил с красно-белыми трехлетнее соглашение. Футболист находился в статусе свободного агента после ухода из "Кальяри" летом. Форвард 26 раз появлялся на поле в составе этого клуба в прошедшем сезоне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.
До "Кальяри" Бальде играл за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 млн евро.
Агент Бальде рассказал, когда игрок дебютирует за "Спартак"
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы новичка "Спартака" Кейта Бальде, рассказал, когда его клиент сможет
Фото: ФК "Спартак"