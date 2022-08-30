"До конца осеннего окна трансферов, скорее всего, не будет", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Этим летом "Зенит" арендовал у "Коринтианса" полузащитника Густаво Мантуана и голкипера Ивана. В обратном направлении на правах аренды последовал форвард Юри Алберто.
Также питерцы подписали защитника Родригао и форварда Матео Кассьерру, которые ранее выступали в "Сочи". На правах свободного агента в стан сине-бело-голубых перешел экс-хавбек "Спартака" Зелимхан Бакаев.
Медведев ответил на вопрос, собирается ли "Зенит" подписать еще игроков этим летом
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о планах команды на оставшуюся часть трансферного окна.
Фото: ФК "Зенит"