– У "Спартака" хорошая команда. Когда мы год назад вышли в российскую Премьер-лигу, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору Диме Андрееву. Но мы в итоге остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю, – цитирует Личку "Чемпионат".
По итогам восьми сыгранных туров "Спартак" идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, "Оренбург" – на двенадцатом. В предыдущем туре красно-белые проиграли дома "Зениту" (1:2), а подопечные Марцела Лички дома обыграли "Химки" со счётом 3:1. Михаил Игнатов принял участие в пяти играх, забил один гол, отдал одну результативную передачу. Руслан Литвинов выходил на поле во всех восьми встречах, результативными действиями не отметился. На 52-ой минуте матча с "Зенитом" Руслан был вынужден покинуть поле из-за повреждения, игрок выбыл из строя на неопределенный срок.
Марцел Личка: хотел забрать Литвинова и Игнатова из "Спартака", но до переговоров дело так и не дошло
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о несостоявшихся трансферах полузащитников "Спартака" Литвинова и Игнатова.
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