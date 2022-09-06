Матчи Скрыть

Сделать ставку

Марцел Личка: хотел забрать Литвинова и Игнатова из "Спартака", но до переговоров дело так и не дошло

Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о несостоявшихся трансферах полузащитников "Спартака" Литвинова и Игнатова.
Фото: Чемпионат.com
– У "Спартака" хорошая команда. Когда мы год назад вышли в российскую Премьер-лигу, я хотел забрать Руслана Литвинова и Михаила Игнатова. Мне они очень нравились, поэтому я сказал тогда об этом нашему спортивному директору Диме Андрееву. Но мы в итоге остались в ФНЛ, до переговоров дело так и не дошло, насколько я знаю, – цитирует Личку "Чемпионат".

По итогам восьми сыгранных туров "Спартак" идёт на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, "Оренбург" – на двенадцатом. В предыдущем туре красно-белые проиграли дома "Зениту" (1:2), а подопечные Марцела Лички дома обыграли "Химки" со счётом 3:1. Михаил Игнатов принял участие в пяти играх, забил один гол, отдал одну результативную передачу. Руслан Литвинов выходил на поле во всех восьми встречах, результативными действиями не отметился. На 52-ой минуте матча с "Зенитом" Руслан был вынужден покинуть поле из-за повреждения, игрок выбыл из строя на неопределенный срок.


Личка Литвинов Игнатов Спартак Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Василенко - об уходе из "Факела": вместе пришли к такому решению. Никаких обид - это футбол
Источник: Черевченко - основной кандидат на пост главного тренера "Факела"
Официально: Матиас Норманн стал игроком "Динамо" 4
Худяков рассказал о любимых голкиперах, которые выступают в топ-клубах
"Факел" объявил об уходе Василенко с поста главного тренера клуба 7
Мартинс Перейра выбыл на 3 месяца после повреждения в матче с "Зенитом" 12
Отец Агаларова: Талалаев просил, чтобы перешли в "Ахмат". Зачем брать лучшего бомбардира и держать в резерве? 5
Экс-ассистент Терюшкова подтвердил, что может стать генеральным директором "Химок" 2
Журналист NRK рассказал, от чего зависит возвращение Норманна в сборную Норвегии в случае ухода из "Динамо" 1
Хачатурянц: у "Зенита" не существует ни единого конкурента в борьбе за чемпионство 5
Защита ЦСКА, атака "Оренбурга", левый фланг "Зенита" и голкипер "Торпедо" - в сборной лучших 8 тура РПЛ от Whoscored
СМИ: бывший заместитель Терюшкова станет гендиректором "Химок" 2
"Астана" объявила о трансфере Влута в "Урал" 1
Журналист NRK: норвежские болельщики испытали облегчение и радость, что Норманна исключили из сборной. Небольшая потеря
Агент Сафонов: Жирков закончил в РПЛ, если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига
Дель Пьеро – о Кварацхелии: этот парень создан, чтобы играть в Европе
Осипенко: сейчас нет ни одной мысли о сборной
Короман: сейчас из европейцев в России могут играть только сербы, румыны, боснийцы, кто-то ещё, остальным запрещено приезжать
Канчельскис – об увольнении Комппера: это бардак какой-то, хаос, непонятно, кто за что отвечает 1
Агент Монтеса рассказал о ситуации с переговорами по переходу игрока в "Динамо"
Главный тренер "Шавиша": мы действительно согласовали переход Жоау Батчи в "Краснодар"
Урунов получил вызов в сборную Узбекистана
Кафанов: Бабурин в матче с "Ростовом" был просто умничка 2
Марцел Личка: хотел забрать Литвинова и Игнатова из "Спартака", но до переговоров дело так и не дошло 3
Аллегри: "ПСЖ" – главный фаворит этой Лиги чемпионов 1
Источник: Боян Роганович прибыл в Москву для подписания контракта с "Торпедо"
Экс-игрок ЦСКА Языджи вернулся в "Трабзоноспор"
Шишкин: "Спартак" и так в эти первые туры прыгнул выше головы 4
Онопко: Захарян может уехать в любой клуб Европы, и он не потеряется там 3
Шишкин предположил причину, по которой "Спартак" не смог обыграть "Зенит" 15
Все новости
-