"У Матиаса было много предложений. Но "Динамо" его убедило. Он выбрал спортивный проект, тренера, комфорт", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, на этой неделе "Динамо" объявило о переходе Матиаса Норманна. Норвежец перебрался в стан бело-голубых на правах аренды из "Ростова". При этом у "Динамо" есть право выкупа. Полузащитник может уже завтра, 9 сентября дебютировать за москвичей в матче против "Сочи"
После этого трансфера главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объявил, что Норманн, скорее всего, перестанет вызываться в сборную России в связи с решением продолжать выступления в РПЛ.
Агент Норманна - о переходе в "Динамо": Матиас выбрал проект, тренера, комфорт
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы Матиаса Норманна, объяснил, почему его клиент выбрал "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"