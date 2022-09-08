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Представитель Мевли: Миха сказал, что пойдет только в "Спартак". Он пошел на понижение зарплаты на 40%

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы новичка "Спартака" Михи Мивли, рассказал, что его клиент снизил зарплату ради перехода в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Было много вариантов с Дальнего Востока, Катар, Дубай. Когда узнали про интерес "Спартака", Миха сказал, что пойдёт только туда. Ради московского клуба он пошёл на понижение зарплаты на 40%. Это полностью его решение, он уверен в своих силах", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, "Спартак" сегодня объявил о трансфере Михи Мевли. Защитник, который в последнее время выступал за турецкий "Антальяспор", подписал с красно-белыми соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. При этом в СМИ сообщалось, что для автоматического продления контракта словенец должен сыграть 90 процентов матчей до конца сезона.

Ранее Миха Мевля уже играл в РПЛ за "Ростов", "Зенит" и "Сочи".


Мевля Спартак Российские трансферы
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