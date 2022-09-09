"Нет, из Казахстана ко мне ни разу не обращались. Мне еще доигрывать рано, я только что подписал контракт на 2 года. Это моя команда с детства и я ее никогда в жизни не предам. Я закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений. Как турист в Казахстан приеду, а так – нет", - цитирует Акинфеева "Metaratings".
Напомним, Игорь Акинфеев дебютировал за ЦСКА еще в 2003 году. С тех пор голкипер, который всю карьеру провел в составе команды, сыграл за "армейцев" более 700 матчей. В нынешнем сезоне в активе Игоря восемь выходов на поле, за которые он пропустил семь мячей и четыре раза оставлял ворота "сухими".
Контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Когда он закончится голкиперу красно-синих будет уже 38 лет.
Акинфеев: никогда не предам ЦСКА. Закончу здесь и откажусь от самых выгодных предложений
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что закончит карьеру в родном клубе.
Фото: РПЛ