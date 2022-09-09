– Я не люблю проигрывать матчи. Что касается моего самочувствия – все хорошо. Рад, что дебютировал за "Динамо". Жду с нетерпением следующий матч в РПЛ. Как чувствую себя в новой команде? Все хорошо. Атмосфера рабочая, меня хорошо приняли тренерский штаб и игроки, – приводит слова Норманна "РБ Спорт".
Матч между "Сочи" и "Динамо" открывал собой девятый тур Российской премьер-лиги. Хозяева ("Сочи") забили два быстрых мяча – на шестой и одиннадцатой минуте. Отличились Мелкадзе и Нобоа. Гости ответили одним голом на сороковой минуте – Денис Макаров воспользовался ошибкой голкипера Джанаева. Во втором тайме команды забить не смогли. Матиас Норманн вышел на поле в перерыве матча, заменив Гагнидзе.
Норманн прокомментировал свой дебют за "Динамо"
Норвежский полузащитник Матиас Норманн оценил свой первый выход на поле в футболке "Динамо" в игре против "Сочи".
Фото: ФК "Динамо"