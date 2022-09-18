Кержаков: чемпионская гонка в этом сезоне и не начиналась – не вижу предпосылок к ее существованию

Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ОренбургЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Химки2 тайм
Сочи
1 - 1 1 1
Факел2 тайм
П1 2.8X 1.5П2 21
Спартак
19:00
ЛокомотивНе начат
П1 1.65X 4.4П2 4.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
2 - 1 2 1
Краснодар-2Завершен
Енисей
0 - 0 0 0
АкронЗавершен
Родина
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Волга Ул
1 - 1 1 1
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
П1 7.7X 3.26П2 1.42
Нефтехимик
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.44X 2.82П2 3.09
Рубин
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
П1 1.42X 3.9П2 7
Алания
19:00
ВелесНе начат
П1 1.39X 4.7П2 7.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брентфорд
0 - 3 0 3
АрсеналЗавершен
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Лидс
Эвертон
1 - 0 1 0
Вест ХэмЗавершен
Челси
Перенесён
Ливерпуль

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
0 - 2 0 2
ХетафеЗавершен
Вильярреал
0 - 1 0 1
Севилья2 тайм
П1 5.1X 3.25П2 1.75
Реал Сосьедад
19:30
ЭспаньолНе начат
П1 1.74X 3.75П2 5
Бетис
19:30
ЖиронаНе начат
П1 1.69X 3.8П2 5.4
Атлетико
22:00
РеалНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.41

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Удинезе
3 - 1 3 1
ИнтерЗавершен
Монца
1 - 0 1 0
ЮвентусЗавершен
Кремонезе
0 - 4 0 4
ЛациоЗавершен
Фиорентина
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Рома
19:00
АталантаНе начат
П1 2.08X 3.5П2 3.65
Милан
21:45
НаполиНе начат
П1 2.32X 3.25П2 3.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
1 - 0 1 0
Вольфсбург2 тайм
X 14.5П2 1000
Бохум
18:30
КёльнНе начат
П1 3.25X 3.7П2 2.08
Хоффенхайм
20:30
ФрайбургНе начат
П1 2.19X 3.6П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реймс
0 - 3 0 3
МонакоЗавершен
Клермон
1 - 3 1 3
ТруаЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
АяччоЗавершен
Марсель
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Ницца
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен
Нант
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
П1 3.6X 3.35П2 2.05
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 5П2 1.55
Сделать ставку

Кержаков: чемпионская гонка в этом сезоне и не начиналась – не вижу предпосылок к ее существованию

Экс-футболист "Зенита" Александр Кержаков высказался о конкуренции питерцев с московскими клубами.
Фото: РПЛ
"Зенит" в 19 матчах не проигрывает московским командам в РПЛ? … В последнее время такие игры для петербуржцев или мало что значили, или в них команда имела право на осечку… Чемпионской гонки не предвидится? Она, можно сказать, не начиналась. И я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы она существовала", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".

"Зенит" становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду, а также лидирует в таблице нынешнего розыгрыша национального первенства.

Подопечные Сергея Семака в начавшемся чемпионате успели сыграть с московскими "Локомотивом", ЦСКА, "Торпедо", "Спартаком" и "Динамо" и добыли победу во всех этих матчах с общим счетом 13:2.

Питерцы вновь сойдутся со "Спартаком" 29 сентября в рамках третьего тура группового раунда Кубка России.


Зенит Кержаков А
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Гендиректор "Спартака" рассказал, кто виноват в ситуации с отстранением Бальде 1
"Нас эта история не касается". В "Спартаке" заявили, что не окажут поддержки дисквалифицированному Бальде
Николсон и Пруцев – в стартовом составе "Спартака" на матч с "Локомотивом" 1
Агент Малкома и Клаудиньо ответил на вопрос о желании игроков получить российское гражданство 1
Кокорин – о причинах перехода в "Арис": буду стараться вернуться на высокий уровень 1
"Арбитр явно хотел, чтобы мы не победили". Газизов раскритиковал судейство на матче с "Краснодаром-2" 1
Кержаков: чемпионская гонка в этом сезоне и не начиналась – не вижу предпосылок к ее существованию 1
Игрок "Урала" Бикфалви может пропустить месяц из-за травмы в матче с "Ахматом"
Источник: Бальде обжалует решение о дисквалификации за нарушение процедуры допинг-контроля 8
Андрей Мостовой: работаем над тем, чтобы меня знали в Европе 2
Гендиректор "Динамо" объяснил неудобное время начала матчей Кубка России
Первый гол Головина в сезоне помог "Монако" разгромить "Реймс" 1
"Оренбург" в гостях обыграл "Пари НН"
"Сочи" - "Факел": составы команд на игру 10-го тура РПЛ
Гол экс-игрока ЦСКА Бийола принес "Удинезе" победу над "Интером"
Ленини - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Химками"
Головин забил первый гол в сезоне 1
"Факел" утвердил нового главного тренера 5
Петржела: "Зениту" можно было в июле выдать золотые медали и кубок. Конкурентов у клуба нет 10
Экс-защитник ЦСКА Магнуссон поддержал Дивеева. Игрок выбыл до конца года
Стало известно, сколько зарабатывают комментаторы и ведущие "Матч ТВ". Самый высокооплачиваемый - Черданцев 22
Мантуан: будет круто добавить к голам "Динамо" и ЦСКА гол "Спартаку" 5
Бабаев: ЦСКА очень доволен Федотовым, несмотря на поражение от "Торпедо" 4
Итоги жеребьевки 4-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2022/23 1
Стал известен соперник "Рубина" в Кубке России
"Алания" узнала соперника по 1/32 финала Кубка России
Определился соперник любительского "СтавропольАгроСоюза" в 4 раунде Кубка России
Источник: европейские скауты просматривали игроков "Зенита" 1
"Пари НН" - "Оренбург": составы команд на матч РПЛ
"Думал, что шансов мало". Круговой - о вызове в сборную России
Все новости
-