"Зенит" в 19 матчах не проигрывает московским командам в РПЛ? … В последнее время такие игры для петербуржцев или мало что значили, или в них команда имела право на осечку… Чемпионской гонки не предвидится? Она, можно сказать, не начиналась. И я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы она существовала", - цитирует Кержакова "РБ Спорт".
"Зенит" становится чемпионом Российской Премьер-лиги на протяжении последних четырех сезонов к ряду, а также лидирует в таблице нынешнего розыгрыша национального первенства.
Подопечные Сергея Семака в начавшемся чемпионате успели сыграть с московскими "Локомотивом", ЦСКА, "Торпедо", "Спартаком" и "Динамо" и добыли победу во всех этих матчах с общим счетом 13:2.
Питерцы вновь сойдутся со "Спартаком" 29 сентября в рамках третьего тура группового раунда Кубка России.
Кержаков: чемпионская гонка в этом сезоне и не начиналась – не вижу предпосылок к ее существованию
Экс-футболист "Зенита" Александр Кержаков высказался о конкуренции питерцев с московскими клубами.
Фото: РПЛ